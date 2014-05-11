«الطاقة الذرية» تعتزم إجراء محادثات مع إيران الإثنين

تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إجراء محادثات مع إيران، الإثنين، قبل مهلة تنتهي، في 15 مايو المقبل، كي تنفذ إيران سلسلة من الإجراءات يمكن أن تهدئ المخاوف بشأن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أن تكون له أهداف عسكرية.

جاءت أنباء الاجتماع بعد أن قالت مصادر دبلوماسية، الجمعة الماضي، إن الوكالة تسعى للحصول من إيران على مزيد من الإيضاحات بشأن إحدى هذه الخطوات وتتعلق بمعلومات عن مفجرات يمكن أن تساعد في تفجير قنبلة نووية ويعتقد أن طهران قامت بتطويرها.

وتقول إيران إنها نفذت بالفعل الخطوات السبع التي اتفق عليها الجانبان ومن بينها الوصول إلى موقعين لليورانيوم لكن المصادر قالت إن الوكالة مازالت تريد مزيدا من المعلومات عما يسمى بمفجرات سلك قنطرة التفجير «إي.بي.دبليو».

وسوف تمثل الطريقة التي سترد بها إيران على الأسئلة الخاصة بتطوير هذا النوع من المعدات ومدى حاجتها له اختبارا مهما لرغبتها في التعاون التام مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبحاث أجرتها طهران يشتبه أنها تتعلق بقنبلة نووية.

وتقول إيران إن هذه مزاعم الخاصة بمثل هذا العمل لا أساس لها لكنها عرضت تقديم المساعدة لتبديد شكوك الوكالة.