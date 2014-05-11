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جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 11 من الإخوان إلي جلسة الثلاثاء القادم لطلب الدفاع

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جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 11 من الإخوان إلي جلسة الثلاثاء القادم لطلب الدفاع جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 11 من الإخوان إلي جلسة الثلاثاء القادم لطلب الدفاع

حكمت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة بتأجيل نظر القضية رقم 2633 جنايات أول أسيوط لسنة 2014م إلي جلسة الثلاثاء القادم الموافق 13/5/2014م ليقدم الدفاع مذكرة بشأن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013م مع استمرار حبس المتهمين.

والمتهم فيها 4 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية قانوناً” .

و تأجيل نظر القضية رقم 17751 جنايات مركز ديروط لسنة 2013م إلي جلسة الثلاثاء القادم الموافق 13/5/2014م لضم دفتر أحوال مركز شرطة ديروط عن يوم 4 أكتوبر 2013 وللمرافعة كطلب الدفاع الحاضر لحضور المحامي الأصيل مع استمرار حبس المتهمين.

والمتهم فيها 7 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والغرض منها تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

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