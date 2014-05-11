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إضراب العشرات من عمال شركة بالعاشر من رمضان للمطالبة بزيادة في الأجور

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إضراب العشرات من عمال شركة بالعاشر من رمضان للمطالبة بزيادة في الأجور إضراب العشرات من عمال شركة بالعاشر من رمضان للمطالبة بزيادة في الأجور

أضرب العشرات من عمال الشركة المصرية لصناعة العازلات الكهربائية بمدينة العاشر من مضان فى محافظة الشرقية، اليوم الأحد، عن العمل للمطالبة بزيادة فى أجور و صرف 15% المقررة سنويًا.

وقال العمال المضربون :”إن إدارة الشركة تجاهلت مطالبهم ولم تصرف لهم علاوة الـ 15 % المقررة سنويًا”، مضفين بأن روابتهم التى يتقاضونها لا تتماشى معهم فى ظل إرتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إضافة حافز ثابت بحد أنى 30% على الشامل.

وأضاف العمال أن إدارة الشركة قامت بفصل عدد كبير منهم، مؤكدين بأن العمال القدامى و الذين لا يتجاوز عددهم الـ 100 عامل و 100 إدارى مازالوا يمارسون عملهم، وطالبوا بعودة زملاءهم المفصولين إلى العمل مرة أخرى.

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