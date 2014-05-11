ميدو يضم مراهقا لقائمة مباراة دجلة

انضم خليل حجي لاعب الزمالك الشاب لقائمة فريقه التي تلاقي وادي دجلة يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع وادي دجلة ضمن الجولة 21 من مباريات المجموعة الثانية من الدوري المصري.

ضم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك اللاعب البالغ من العمر 16 عاما والذي يلعب كجناح أيمن أو أيسر لقائمته لأول مرة هذا الموسم.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد – محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – عمر جابر – حمادة طلبة – صلاح سليمان – ياسر إبراهيم – محمود فتح الله – محمد عبد الشافي – أحمد سمير فرج

الوسط: محمد إبراهيم – نور السيد – أحمد توفيق – مؤمن زكريا – مصطفى فتحي - إسلام عوض

الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد جعفر – أحمد علي