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بالفيديو .. انتفاضة الأهلي أمام المحلة تعيده للصدارة

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بالفيديو .. انتفاضة الأهلي أمام المحلة تعيده للصدارة بالفيديو .. انتفاضة الأهلي أمام المحلة تعيده للصدارة

استعاد الأهلي صدارة المجموعة الأولى بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 بالدوري الممتاز.

تأخر المارد الأحمر بهدف حسام عرفات في الدقيقة 31، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة إضاعة تريزيجيه ركلة جزاء في الدقيقة 42.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن سموحة، وأربع نقاط عن الاتحاد السكندري.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء ومن هجمة عكس التيار يسدد لاعب الزمالك السابق حسام عرفات في الزاوية اليمنى لشريف إكرامي.

ومن تسديدة على الطائر، يقابل تريزيجيه كرة عرضية من الجانب الأيسر، محرزا الهدف الثاني.

شاهد هدف المحلة

شاهد هدف الأهلي

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فيديو اليوم السابع

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