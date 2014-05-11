فتحي مبروك ينتقد ' الثقة المبالغ فيها ' للاعبي الأهلي

انتقد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي، الثقة المبالغ فيها التي لعب بها فريقه أمام غزل المحلة، على حد تعبيره.

الأهلي تعادل 1-1 مع غزل المحلة بعدما كان متأخرا بهدف من دون رد في ثالث مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة فتحي مبروك.

وقال مبروك لـFilGoal.com عقب المباراة: "اللاعبون خاضوا اللقاء بثقة مبالغ فيها".

وتابع مساعد المدير الفني لمنتخب مصر محمود الجوهري في كأس العالم 1990 "هذه الثقة جعلت الأداء ليس على مستوى المطلوب".

وأضاف "كنا ننتظر أن نقدم عرضا مشابها لما فعلناه أمام الاتحاد السكندري حين فزنا، لكن هذا لم يحدث".

وأوضح "الثقة أدت لتأخرنا، التأخر أدى إلى تسرع للاعبي فريقي في بناء الهجمات، وهذا أوصلنا في النهاية إلى التعادل".