سيدة أعمال من حلايب وشلاتين لـ “ست الحسن”: اهتمام الدولة بالتنمية والخدمات لدينا زاد بعد ثورة 30 يونية

استضافت الإعلامية شيريهان أبو الحسن خلال برنامجها «ست الحسن» سيدة أعمال مصرية من حلايب وشلاتين سيدة أعمال من حلايب وشلاتين بإتبارها أول سيدة قامت بمحاولة لمحو أمية السيدات فى حلايب وشلاتين وأصبحت صاحبة توكيل لماركة مياه غازية شهيرة فى منطقة حلايب وشلاتين وأوزع 100 ألف زجاجة فى السنة ، كنموذج ناجح للمرأة المصرية التى تغلبت على الصعوبات وفكرة العادات والتقاليد وتحدثت عن قصة نجاحها والصعوبات التى واجهاتها ومشكلات حلايب وشلاتين وكذلك أحلامها وآمالها لموطنها.

وقالت فاطمة عمر أنها عملت فى البداية بالحرف اليدوية كصناعة الخرز والجلود وكانت تقوم بيعها للبزارات السياحية.

وأكدت على اهتمامها بالعمل الإجتماعى حيث أنها عملت بمدرسة لمحو الأمية وقامت بعقد ندوات لتوعية سيدات حلايب وشلاتين بأهمية التعليم لهن، فكانت أول سيدة تقوم بمحاولة لمحو أمية السيدات فى منطقة حلايب وشلاتين.

وقالت عمر إن هناك وعى بأهمية التعليم فى منطقة حلايب وشلاتين فالرجل هناك لايعارض عمل زوجته أو تعليم بناته، كما أن الفتيات لديهن حرص كبير على التعليم ويذهبن للجامعة، وأنها تخرجت فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستنصرى بالعراق وعادت بعدها إلى حلايب وشلاتين.

وأشارت إلى أنها واجهت صعوبات كبيرة فى البداية فى العمل فى السوق بحلايب وشلاتين، فالجميع كان يقول لها أن المشوار بعيد وأن هذه الأعمال للرجال فقط وأنها كامرأة لن تقوى عليها، إلا أن إصرارها دفعها إلى الاجتهاد والنجاح، إلى أن أصبحت صاحبة توكيل لماركة مياه غازية شهيرة فى منطقة حلايب وشلاتين.

وأضافت أنها بعد 17 عام من عملها فى المياه الغازية توزع حوالى 100 ألف زجاجة فى السنة فى المنطقة التى تعمل بها، كما أن هناك أياد عاملة كثيرة تعمل لديها.

وأكدت سيدة الأعمال فاطمة عمر على تزايد إهتمام الدولة والحكومة بالخدمات والتنمية فى حلايب وشلاتين بعد ثورة 30 يونية، كما ان الدولة تحاول حالياً تنمية المنطقة، وأشادت بجهود محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله فى تطوير وتنمية منطقة حلايب وشلاتين، حيث أنه تم بناء 450 وحدة سكنية جديدةوانشاء طرق جديدة وتطوير للمجزر الآلى.

وعن المشاكل التى تعانى منها حلايب وشلاتين قالت سيدة الأعمال أن المنطقة تعانى من قلة فرص العمل وأن الأعمال المتاحة قليلة للغاية كالعمل فى الدواوين الحكومية ورعى الأغنام والإبل، وأنه من غير المعقول أن يمتهن الشباب من خريجى الجامعات هذه المهن البسيطة.

وتابعت عمر : هناك 120 امرأة معيلة فى حلايب وشلاتين تعمل بالحرف اليدوية وفى البخور وصناعة الخبز وبيع الملابس بالمنازل، لذلك أؤكد على ضرورة توفير عمل لهم للانفاق على ذويهم.

وعن آمالها وأحلامها لبلدها قالت أنها تحلم بحلايب وشلاتين مزدهرة بمصانعها وكذلك تأمل أن تدخل السياحة أكثر إلى المنطقة، وأن تتوافر فرص عمل للشباب وكذلك وسائل نقل ومواصلات داخلية.