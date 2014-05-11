"اليوم السابع": 74% من المصريين يصوتون فى الانتخابات الرئاسية

يقدم "اليوم السابع" فى عدد غد الاثنين، نتائج أقوى استطلاعات الرأى عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ونسب المشاركة المتوقعة، حيث كشف مركز استطلاعات "اليوم السابع" أن 74% من المصريين يعتزمون المشاركة فى الانتخابات، من بينهم 72% حسموا قرارهم باختيار المشير عبد الفتاح السيسى، رئيساً للبلاد.

وينفرد عدد الاثنين بتفاصيل أمر إحالة تنظيم بيت المقدس للمحاكمة، فضلاً عن تغطية شاملة لنشاط حملتى المشير عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى المرشحين للانتخابات الرئاسية.

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