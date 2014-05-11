"عمليات التعليم": مشاجرة بين طلاب مدرسة عرب التل بالجيزة

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن أعمال الامتحانات انتظمت صباح اليوم عدا بعض المدارس، التى شهدت بعض الأحداث التى وردت إلى غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للوزارة، وبيانها كالتالى :

ففى مديرية الجيزة إدارة أبو النمرس التعليمية، مدرسة عرب التل الإعدادية، حدوث مشاجرة في وقت الراحة بين فترتي الامتحان بين طلاب الصف الأول والصف الثاني الإعدادى بعضهم من قرية طموه والبعض الآخر من قرية عرب التل، تم الاتصال بالشرطة لتأمين اللجنة، خاصة وقت انصراف الطلاب حفاظًا على سلامتهم ، وتم احتواء الموقف وأدى الطلاب امتحان الفترة فى جو هادئ وانصرفوا بسلام.

وبإدارة الدقي التعليمية مدرسة هدى شعراوى، فى يوم الثلاثاء 6 من مايو الجارى حدثت مشاجرة بين طالبتين بالصف الأول الإعدادى، وانتقل مدير الإدارة ومدير أمن الإدارة إلى المدرسة، وتم استدعاء أولياء أمورهما، وأخذ التعهدات اللازمة بعدم التعرض وتم الصلح بين الطالبتين .

وبإدارة العمرانية التعليمية، مدرسة الأحمدى الابتدائية، فُقدت ورقة إجابة طالبة بلجنة رقم (6) بالصف السادس الابتدائى لمادة اللغة الإنجليزية، وهى طالبة بمدرسة عز العرب الخاصة، تم إخطار الإدارة من قبل لجنة النظام والمراقبة بالعمرانية، بأنه تم العثور على ورقة إجابة الطالبة المذكورة ووجدت مطوية إلى نصفين بين باقى أوراق الإجابة، تم إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية بالمديرية لمتابعة الإدارة فى الواقعة.

وبمديرية الدقهلية ، إدارة أجا التعليمية، مدرسة عمر بن العاص الإعدادية بنين، مدرسة ميت العامل الإعدادية بنات، اشتكى بعض أولياء أمور الطلاب من تسرب امتحان اللغة الإنجليزية.

تم تشكيل لجنة من الإدارة، وبحث الواقعة، وتبين عدم صحة ما جاء بالشكوى.

وفى مديرية سوهاج ، إدارة البلينا التعليمية، مدرسة حسن عصمت الإعدادية المشتركة، ورد إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وجود حالات غش جماعي بلجنة المدرسة، فى يوم السبت 10من الشهر الجارى.

تم تكليف لجنة من قبل مدير الإدارة ومدير الشئون القانونية، وتوجهوا إلى اللجنة اليوم، وتبين عدم وجود أية حالات غش وتسير اللجنة سيرًا حسنًا .

> وفى مديرية الإسماعيلية، إدارة فايد التعليمية، توجه وكيل الوزارة إلى إدارة فايد التعليمية، وبالمرور على نقابة المعلمين، لم يجد أى تجمع للمعلمين كما أشيع والأمور هادئة .

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