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"ديليفري" أول إنتاج للفدعاني والبطولة لخالد سامي وبشير الغنيم

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"ديليفري" أول إنتاج للفدعاني والبطولة لخالد سامي وبشير الغنيم "ديليفري" أول إنتاج للفدعاني والبطولة لخالد سامي وبشير الغنيم

الأحد 11-05-2014 21:43

يخوض الفنّان السعودي عبدالله الفدعاني تجربة الإّنتاج لأول مرّة من خلال مسلسل "ديليفري"، ويقول عبدالله عن المسلسل: "هو مسلسل كوميدي اجتماعي يتناول عمل الشّباب السعودي في الوظائف الخاصّة بالمطاعم، وكيفية توصيل الطلبات والاحتكاك المباشر مع النّاس، كذلك المواقف التّي تصادفهم خلال العمل، والصّعوبات التّي يتعرضون إليها من خلال هذه المهنة، كما يتطرّق بتوسّع إلى المطاعم كالإدارة والطّهاة والتّجهيز داخل المطعم وتقديم الوجبات المحلية"، وأضاف: "حملنا على عاتقنا تنفيذ فكرة عملنا لتسليط الضّوء على الشباب الطموحين الذين قبلوا بامتهان هذه المهنة، وأثبتوا تميزهم ونجاحهم من خلالها، وكانت لهم مهنة وباب رزق يعود عليهم بالفائدة، إضافة إلى أننا تطرقنا للنظرات القاصرة التي يتعرضون لها من بعض فئات المجتمع، وقد انطلقنا بالبدء بتصوير المسلسل منذ أيام"، مشيراً إلى أنّ العمل من بطولة كل من: الفنّان خالد سامي، وبشير الغنيم، وعادل العتيبي، والفنّان أحمد الشمري أبو حواس "نجم اليوتيوب"، ونايف الوثلان "نجم الكيك"، والفنان محمد الشدوخي، كما ستشارك نخبة من نجوم الدراما بالسعودية والخليج كضيوف شرف في كل حلقة، وهو من إخراج فهد الحمود، وساعده بالإخراج إياد دادو، وسيعرض المسلسل خلال شهر رمضان على القناة الأولى.

 

 

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