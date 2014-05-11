"المعلمين": نسعى لاستعادة اتحاد المعلمين العرب

عقدت النقابة العامة للمهن التعليمية اجتماعاً لرؤساء اللجان النوعية لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وخطة عمل اللجان خلال الفترة القادمة والمشكلات والإمكانيات المطلوبة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم جموع المعلمين.

وأكد ناصر صبحى أمين عام مساعد النقابة العامة لشئون اللجان النوعية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإنجازات التى حققتها النقابة فى كافة المجالات خلال الفترة الماضية وكيفية تطويرها وتنميتها، ومنها فى الجانب المهنى إنشاء مركز المعلمين للتدريب والاستشارات التربوية وإقامة ثلاث دورات به اثنان منهم حول مهارات إعداد الاختبارات التحصيلية والثالثة فى الإعلام النقابى.

كما قامت النقابة بتنفيذ دورات تدريبية لوظائف الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية فى بعض الفرعيات واللجان النقابية مثل الشرقية والإسماعيلية واللجنة النقابية بالسادس من أكتوبر واللجنة النقابية بالمعصرة، وكذلك إعداد ميثاق شرف المعلم وإعداد العديد من البحوث النظرية والتطبيقية وإعداد بعض الملخصات لرسائل الدكتوراه التى حصل عليها المعلمون فى عامى 2011 و2012 .

وأضاف صبحى أن الأهداف المستقبلية للتنمية المهنية تتضمن إصدار كتاب سنوى فى إحدى قضايا التعليم وإنشاء قاعدة معلومات عن المعلمين الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه وكذلك إنشاء مكتبة للنقابة العامة .

وفى الجانب الصحى ، أوضح الأمين العام المساعد لشئون اللجان النوعية أن النقابة قدمت العديد من الخدمات الصحية لأعضائها خلال الفترة الماضية ومنها مشروع التكافل العلاجى الذى يواصل نجاحه للعام الثانى على التوالى وصرف إعانات صحية لعدد من المعلمين بتكلفة مالية قدرها مليون و38 ألف جنيه .

وفيما يتعلق بالمعاشات ، أشار صبحى إلى أن النقابة استطاعت تنفيذ وإنجاز نظام الميكنة الإلكترونية للمعاشات على مستوى الجمهورية ، لافتاً إلى أن النقابة قامت بربط ومراجعة المعاشات لحوالى 25 ألف و301 ملف للمعلمين من الأعضاء وورثة المعلمين المتوفيين فضلاً عن الانتهاء من طلبات الأمانات وإعادة الصرف إلى جانب تحويل المعاشات من نقابة لأخرى والبالغ عددها 8 ألاف و253 طلب .

> وبشأن القيد والاشتراكات، قال أمين عام مساعد النقابة العامة أن النقابة استطاعت استخراج 192 ألف و964 بطاقة عضوية خلال عام 2013 والربع الأول من عام 2014 إلى جانب صرف 4 آلاف و755 إعانة وفاة .

وعلى المستوى الاجتماعي، أفاد صبحى أن النقابة تسعى حالياً لتأسيس شركة للحج والعمرة بالإضافة إلى دراسة عروض لشراء قرى سياحية أو فنادق على البحر فى مطروح وكذلك استطاعت النقابة تطوير مصايف رأس البر والإسكندرية بما يقرب من 575 ألف جنيه إلى جانب منح المعلم قرض حسن بقيمة خمسة ألاف جنيه تقسط على 25 شهر بشرط ألا يمر على قسيمة الزواج ستة أشهر فضلاً عن تنظيم رحلات يومية لمدينة شرم الشيخ فى أجازة نصف العام وبأسعار مميزة للمعلمين .

وعلى صعيد الشئون القومية والعلاقات الخارجية، أوضح الأمين العام المساعد أن النقابة قامت خلال الفترة الماضية بفتح قنوات اتصال مع نقابات وجمعيات المعلمين فى الوطن العربى من اجل احياء اتحاد المعلمين العرب واستعادته لأرض الوطن مصر الى جانب الاتصال بالمعلمين المصريين العاملين بالدول العربية وكذلك فتح مجالات لسوق العمل للمعلمين المصريين لافتاً إلى زيارة الدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمى مصر إلى السعودية وزيارته هو والأستاذ أحمد محمد عبد المقصود الأمين العام لدولة الكويت .

> وفى الجانب النسائي، أشار صبحى إلى أن النقابة نظمت حفلاً بعنوان " يوم المعلمة " كما نظمت النقابة العديد من الزيارات لدور الصم والمكفوفين وكذلك المسنين بإلاضافة إلى عقد ورش عمل حول أهم الموضوعات والمشكلات والاحتياجات الخاصة بالمعلمين والمعلمات .

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