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تأمين عودة 330 سائحا أردنيا من طابا وشرم الشيخ إلى المملكة

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تأمين عودة 330 سائحا أردنيا من طابا وشرم الشيخ إلى المملكة تأمين عودة 330 سائحا أردنيا من طابا وشرم الشيخ إلى المملكة

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين صباح الرافعى اليوم، الأحد، بأن مركز العمليات فى الوزارة وبتوجيهات مباشرة من الوزير ناصر جودة عمل بشكل حثيث على متابعة موضوع احتجاز حوالى 330 سائحا أردنيا فى مدينتى (طابا وشرم الشيخ) يوم الخميس الماضى بسبب السيول والأمطار الغزيرة.

وقالت الرافعى، فى تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن الوزارة تواصلت بشكل دائم وحثيث مع المحتجزين والسلطات المصرية المعنية، لتسهيل عودتهم بالتعاون مع الشركات السياحية المنظمة لرحلاتهم، حيث تم تأمين 315 سائحاً منهم حتى ظهر اليوم إلى الأردن وسيصل المتبقون منهم غدا الاثنين، وذلك بناء على رغبتهم.

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