وصول اللاعب أحمد عيد عبد الملك على متن طائرة إسعاف من ليبيا

وصل إلى القاهرة مساء الأحد لاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد عيد عبد الملك المحترف فى نادى أهلى بنى غازى الليبى قادما على طائرة إسعاف من بنى غازى لاستكمال علاجه من إصابة شديدة بالرأس خلال مباراة فريقه مع الاتحاد يوم الجمعة الماضى.

ورافق عبد الملك فريق طبى على طائرة الإسعاف المجهزة، حيث تم نقله من أسفل الطائرة بسيارة إسعاف إلى مستشفى السلام بالمهندسين لاستكمال علاجه من الإصابة التى لحقت به خلال مباراة فريق أهلى بنى غازى مع الاتحاد الليبى ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة الإياب بمسابقة الدورى الليبى حيث أكد الطبيب الليبى المرافق له بأن اللاعب يعانى من أثار ارتجاج فى المخ.

وتعرض عبد الملك لإصابة شديدة فى رأسه فى الشوط الأول ولم يستطع إكمال المباراة أمام الاتحاد، فتم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ورأى الفريق الطبى ضرورة نقله إلى مصر لاستكمال علاجه.

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