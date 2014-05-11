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أتلتيكو مدريد قد يحسم لقب الليجا اليوم

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أتلتيكو مدريد قد يحسم لقب الليجا اليوم أتلتيكو مدريد قد يحسم لقب الليجا اليوم

أتلتيكو مدريد

تقام اليوم ثلاث مباريات حاسمة في الصراع على لقب الليجا الاسبانية، والذي اشتعل خصوصًا في أخر ثلاث جولات.

يستضيف أتلتيكو مدريد فريق مالاجا، في حين يحل برشلونة ضيفًا على التشي، وكذلك سيكون ريال مدريد في ضيافة سلتا فيجو.

ويملك أتلتيكو مدريد 88 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن برشلونة، و4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، وفي حال فوز أتلتيكو اليوم وتعثر البرسا بالتعادل أو الخسارة فإن الليجا تصبح محسومة رسميًا، ويعلن عن فوز الفريق المدريدي أتلتيكو باللقب.

ويتوجب على برشلونة الفوز في مباراتيه اليوم ضد التشي والمُقبلة ضد أتلتيكو مدريد في الكامب نو للفوز باللقب، في حين أن مصير ريال مدريد بات مُعقدًا للغاية بعد التعادل مع بلد الوليد، حيث يتوجب حصول أتلتيكو مدريد على نقطة واحدة فقط من مباراتيه، ومن ثم عليه انتظار أن يتعادل برشلونة في مباراة واحدة ممًا تبقى له للفوز بالليجا وهو الأمر الأشبه بالمستحيل.

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