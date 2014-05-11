"فاو" تعقد ندوة حول أثر الأزمة السورية على الأمن الغذائى بالمنطقة

يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالقاهرة غدا الاثنين ندوة حول "تأثير الأزمة السورية على الأمن الغذائى والتغذية والزراعة فى سوريا والبلدان المجاورة"، وذلك بحضور عبدالسلام ولد أحمد المدير الإقليمى لـ "فاو" بالقاهرة ولفيف من الخبراء المختصين ورجال الاعلام والصحافة.

وسيتم خلال الندوة بحث التقييمات التى أجريت فى جميع أنحاء المنطقة المتضررة بالإقليم، وكيفية مواجهة التهديدات التى يتعرض لها الأمن الغذائى وسبل العيش والتى تتزايد بشكل مطرد.

> ويرى الخبراء أنه لم تظهر أى بوادر لانفراج الأزمة السورية، مما جعل من الضرورى مساعدة السكان المتضررين على استيعاب والتكيف مع المشاكل الحالية والمقبلة الناجمة عن الأزمة.

> يذكر أن "فاو" أعدت استراتيجية خمسية لمصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا وخطط عمل وطنية للأردن ولبنان استنادا إلى التقييمات التى أجريت حول مخاطر هذه الأزمة وأثرها على الأمن الغذائى والتغذية، والموارد الطبيعية، والزراعة وسبل كسب العيش فى الدول المجاورة.

> ويجرى مشاركة وعرض الإستراتيجية والخطط فى كل من القاهرة وعمان وبيروت خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو 2014.