يديعوت: سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة سيلتقى مسئولى الخارجية المصرية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن سفير تل أبيب الجديد لدى القاهرة حاييم كورن، انتقل فور وصوله ظهر اليوم مطار القاهرة الدولى إلى المقر المؤقت الذى تعمل منه السفارة، منذ أن تم اقتحام المقر السابق لها عقب أحداث ثورة 25 يناير عام 2011.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يجتمع مع مسئولى وزارة الخارجية المصرية، وسيناقش معهم مسألة المقر الجديد للسفارة، ثم سيعود إلى إسرائيل مجددا فى غضون يومين.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه حضر فى استقباله نائب وزير الخارجية للشئون الخارجية السفير هشام مرزوق، موضحة أن كورن وصل القاهرة برفقة موظفى السفارة البالغ عددهم 7 أشخاص من بينهم القنصل.

الجدير بالذكر، أن لجنة التعيينات فى وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أقرت أكتوبر الماضى، قائمة من التعديلات فى المناصب الدبلوماسية بالسفارات الإسرائيلية حول العالم، كان من بينها سفيرها الجديد لدى القاهرة، الذى يعد من أبرز الشخصيات الإسرائيلية البارزة المتخصصة فى صناعة العلاقات الإسرائيلية – الإفريقية، وصاحب الباع الطويل فى توطيد مكانة تل أبيب بالعاصمة الجنوب سودانية "جوبا".

وكان "كورن" تقلد مناصب هامة فى وزارة الخارجية الإسرائيلية من بينها رئيس قسم التخطيط الإستراتيجى بالوزارة، الذى يعد من أهم الأقسام التى ترسم خريطة الأمن الإسرائيلى فى الخارج، كما تولى منصب قنصل إسرائيل فى كل من الإسكندرية ونيبال، وشيكاغو، ثم انتدب سفيرا لإسرائيل فى جنوب السودان حتى الآن قبل إعلان ترشحه سفيرا لمصر.

وكانت الحكومة السودانية بالخرطوم اتهمت "كورن" فى العديد من المناسبات بتخريب العلاقة بين جوبا والخرطوم، الأمر الذى جعل تركمانستان، ترفض توليه منصب سفير لديها، حيث أبلغت وزارة الخارجية التركمانستانية إسرائيل بذلك، بسبب سمعته السيئة فى تدخله بالشئون الداخلية لجوبا.

وكانت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى نشرت تقريرا حول رفض تركمانستان تعيين "كورن" سفيرا لإسرائيل بها، وذلك بسبب سمعته فى جنوب السودان، والجدل الذى دار حوله بشأن تدخله هناك بصورة كبيرة وصلت لحد توجيه سياستها نحو جارتها الشمالية.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن حياة كورن الدبلوماسية بدأت تلمع عندما تقلد منصب مدير دائرتى الشرق الأوسط والتخطيط فيها، مما جعله يحظى بثقة من المستويات السياسية والأمنية فى إسرائيل، بالإضافة إلى كونه يعمل فى السلك الأكاديمى، حيث عمل محاضراً فى جامعة "حيفا"، وأستاذا بجامعة "شيكاغو"، بينما كتب أطروحة الدكتوراه الخاصة به عن مدينة دارفور السودانية.

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السفير الإسرائيلى الجديد يصل القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة

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