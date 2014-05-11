"القومية للأنفاق" تتلقى 4 عروض عالمية لتنفيذ مترو "إمبابة وبولاق"

قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تلقت 4 عروض من تحالفات عالمية، لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، التى تمتد العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور.

وأضاف النجدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" "أعلنت منذ أيام عن طرح مناقصة عالمية بين 7 تحالفات عالمية لتنفيذ المرحلة الثالثة"، لافتًا إلى أن التحالفات الـ7 تم تأهيلها لهذه المناقصة، من خلال ممارسة محدودة لتقييمها فنيًا.

وأوضح النجدى، أن هذه المرحلة تتكلف 940 مليون يورو، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبى بواقع 300 و600 مليون و40 مليون منحة، لافتًا إلى المرحلة تمتد بطول 18كم وعدد 14محطة، بعد إلغاء محطة الزمالك، تنفيذًا لرغبة الأهالى، من العتبة حتى الكيت كات، وهناك يتفرع فرعان أحدهما فى اتجاه إمبابة، والآخر فى اتجاه بولاق الدكرور.