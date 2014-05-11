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توضيح من اليوم السابع حول إشارة سعيد الشحات لـ"نجيب ساويرس" والإخوان

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توضيح من اليوم السابع حول إشارة سعيد الشحات لـ"نجيب ساويرس" والإخوان توضيح من اليوم السابع حول إشارة سعيد الشحات لـ"نجيب ساويرس" والإخوان

يوضح اليوم السابع أن ما ورد فى مقال الرأى للزميل سعيد الشحات "حتى لا ننسى كل الذين مدحوا الإخوان" ، من أن رجل الأعمال نجيب ساويرس كان ضمن المحتفلين بافتتاح المقر الجديد لمكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم ، معلومة خاطئة وردت فى سياق مقال الكاتب دون تدقيق ودون قصد.

ويؤكد اليوم السابع أن نشر هذه المعلومة الخاطئة ، حدث بحكم آليات النشر الخاصة بمقالات الرأى التى تحظى بالحرية الكاملة ويتحمل كتابها المسئولية المباشرة عنها ، وعما يرد بها من معلومات وبيانات ، وأنه بعد اكتشاف خطأ المعلومة بعد النشر ، بادرت إدارة التحرير بحذفها ، خاصة وأنها تمثل ظلما كبيراً لنجيب ساويرس وعائلته.

الحقيقة التى أورد عكسها مقال الزميل سعيد الشحات ، والتى اقتضت التوضيح ،أن نجيب ساويرس لم يشارك فى الاحتفال الاستعراضى الكبير بافتتاح مقر مكتب الإرشاد الجديد بالمقطم ، الذى أحرقه الثوار الغاضبون بعد ذلك ، واتخذ موقفاً ثابتاً يناهض سياسات الجماعة منذ انحرفت عن مسار الديموقراطية ، وبسبب موقفه هذا دفع ثمناً باهظاً هو وعائلته من استثماراتهم فى ، وهاجمه مرسى فى أكثر من خطاب له ووجه له تهم التهرب الضريبى ، ولذلك ، كان من الضرورى تصحيح الخطأ ، كما تم لفت انتباه الكاتب إلى ضرورة تحرى الدقة فى ما يورده من معلومات فى مقالات الرأى

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