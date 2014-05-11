توضيح من اليوم السابع حول إشارة سعيد الشحات لـ"نجيب ساويرس" والإخوان

يوضح اليوم السابع أن ما ورد فى مقال الرأى للزميل سعيد الشحات "حتى لا ننسى كل الذين مدحوا الإخوان" ، من أن رجل الأعمال نجيب ساويرس كان ضمن المحتفلين بافتتاح المقر الجديد لمكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم ، معلومة خاطئة وردت فى سياق مقال الكاتب دون تدقيق ودون قصد.

ويؤكد اليوم السابع أن نشر هذه المعلومة الخاطئة ، حدث بحكم آليات النشر الخاصة بمقالات الرأى التى تحظى بالحرية الكاملة ويتحمل كتابها المسئولية المباشرة عنها ، وعما يرد بها من معلومات وبيانات ، وأنه بعد اكتشاف خطأ المعلومة بعد النشر ، بادرت إدارة التحرير بحذفها ، خاصة وأنها تمثل ظلما كبيراً لنجيب ساويرس وعائلته.

الحقيقة التى أورد عكسها مقال الزميل سعيد الشحات ، والتى اقتضت التوضيح ،أن نجيب ساويرس لم يشارك فى الاحتفال الاستعراضى الكبير بافتتاح مقر مكتب الإرشاد الجديد بالمقطم ، الذى أحرقه الثوار الغاضبون بعد ذلك ، واتخذ موقفاً ثابتاً يناهض سياسات الجماعة منذ انحرفت عن مسار الديموقراطية ، وبسبب موقفه هذا دفع ثمناً باهظاً هو وعائلته من استثماراتهم فى مصر ، وهاجمه مرسى فى أكثر من خطاب له ووجه له تهم التهرب الضريبى ، ولذلك ، كان من الضرورى تصحيح الخطأ ، كما تم لفت انتباه الكاتب إلى ضرورة تحرى الدقة فى ما يورده من معلومات فى مقالات الرأى