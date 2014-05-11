حملة صباحى: أداء السيسى التحية العسكرية لمرسى أثناء رئاسته أمر طبيعى

قال السفير معصوم مرزوق، المنسق الإعلامى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حمدين صباحى، إن لقاء وزير الخارجية نبيل فهمى اليوم الأحد، مع حملتى صباحى وعبد الفتاح السيسى، مبادرة طيبة لإحاطة المرشحين بآخر تطورات الموقف فى السياسة الخارجية المصرية.

وأشار مرزوق، فى تصريحات صحفية عقب لقائه فهمى، إلى أن كل ما يتم الآن فى مجال العمل الوطنى فى مصر هو تقليد نرسيه لأجيال قادمة وما قام به نبيل فهمى ووزارة الخارجية عبارة عن مبادرة طيبة.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا هو الأسلوب فى كل الوزارات الموجودة، وكل أجهزة الدولة المملوكة للشعب كله وليس مملوكا لمرشح أو آخر.

وقال السفير معصوم مرزوق إن المذكرة التى تسلمها من وزير الخارجية ليست للبحث، ولكن للإحاطة، وهذا تقليد فى كل دول العالم وكلا المرشحين لديهم الحق لمعرفة موقف الدولة إلى أين وصل حتى الآن فى السياسة الخارجية المصرية، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالملفات الخارجية لا يوجد أى اختلاف فى الاصطفاف الوطنى أمام القضايا الوطنية الرئيسية وكلنا واحد فى هذا، ولا يوجد فرق بين مصرى ومصرى فيما يتعلق بموقفنا من الخارج.

ورداً على سؤال حول ما اعتبره بعض أنصار المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى إهانة من المرشح حمدين صباحى فى أحد تصريحات حول قيام السيسى بأداء التحية العسكرية للرئيس السابق محمد مرسى أثناء فترة رئاسته وإهانة للجيش المصرى، قال مرزوق: "دعنا من هذه المبالغات لأنه من المعلوم عندما نتحدث بأن الشمس تشرق من الشرق، فهذه حقيقة من حقائق الحياة.. وعندما يقال إن السيسى كان يؤدى التحية لمحمد مرسى أثناء فترة رئاسته، فهذا أمر طبيعى".

وأشار معصوم إلى أن رد صباحى كان فى إطار اتهام موجه له فى الحوار التلفزيونى بأنه كان يجلس مع الرئيس السابق محمد مرسى، وكان يوضح موقفه فى إطار الرد على السؤال، مؤكداً أن ما قاله صباحى ليس إهانة للجيش ولا المرشح عبد الفتاح السيسى ،وأى قائد عام للقوات المسلحة يؤدى التحية، وهذا شىء طبيعى.

وفيما يخص تصويت المصريين فى الخارج، قال معصوم إنه سيكون للحملة مندوبون بالسفارات المصرية بالخارج، وقامت اللجنة القانونية للحملة بإرسال أسماء المندوبين.

ورفض معصوم الإفصاح عن موقف صباحى فى التعامل مع كل من قطر وتركيا فى حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، حتى يتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وعندما نصل إلى هذا الوقت سنرى ما الذى يمكن أن يتم فى ضوء التطورات التى تحدث.

وكان نبيل فهمى وزير الخارجية قد استقبل اليوم كلاً من مستشار حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى للشئون الخارجية السفير أشرف راشد والمنسق الإعلامى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حمدين صباحى السفير معصوم مرزوق، حيث سلمهما فى وقت واحد المذكرة التى أعدتها الوزارة حول أهم توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وأبرز التحديات القائمة والبدائل المطروحة لمواجهتها، وكذا ما تم إنجازه منذ الثورة وحتى الآن، فيما يتعلق بإعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية دولياً، واستعادة دورها الاستراتيجى فى محيطها العربى والصعيد الأفريقى.

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