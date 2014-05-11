"العربية للتنمية الإدارية" تبحث الفعاليات الإدارية الناجحة عربيا

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين بالقاهرة، اللقاء الأول من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة وبالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

وأكد الدكتور رفعت الفاعورى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، فى تصريحات صحفية، أن اللقاء يهدف إلى عرض عدة ممارسات إدارية عربية ناجحة من فلسطين، والسعودية، ومصر، وسلطنة عمان.

و أكد الفاعورى، أهمية نقل وتبادل الخبرات الإدارية بين الدول العربية فيما تتشابه فيه من نظم وإدارة ومجتمعات وذلك من أجل التعرف على أنجح التجارب وإمكانية تطبيقها فى بلاد أخرى فى ظل ما تمر به الدول العربية من تغيرات وتحولات تقتضى أن تتعاون الدول فيما بينها لتعزيز التجارب الناجحة بالنقل للبلدان الأخرى وتعميمها عبر الندوات والمؤتمرات.

> وأضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الحكومات المتقدمة تسعى دائما إلى تطوير الأداء، لأن هدفها فى النهاية هو رضاء المواطن الذى تسعى لتقديم أفضل خدمة له، ويتم ذلك من خلال تبنى هذه الحكومات مجموعة من السياسات تؤدى بدورها إلى تحقيق هذا الهدف بجانب ضمان الشفافية والمساءلة والكفاءة.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن المنظمة تهدف إلى التطوير الإدارى الذى يرفع كفاءة إدارة موارد الدولة، مما ينتج عنه فائض فى التمويل يستخدم لتنفيذ المزيد من المشروعات التى تمس حياة المواطن اليومية.

> ونوه الفاعورى، إلى أنه خلال اللقاء سيتم عرض عدة تجارب إدارية ناجحة تم اختيارها من عدد من البلدان العربية التى عملت من أجل تنمية مؤسساتها والمساهمة فى تنميتها، من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال وقادر على مواكبة التغيير وإدارة موارد الدولة.