"القومى للثقافة" يناقش الآفاق الاقتصادية لمشروع إقليم قناة السويس

اجتمع المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير المقدم من شعبة العلوم الإنسانية بعنوان "الآفاق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتنمية إقليم قناة السويس".

ووافق المجلس على التركيز على الصناعة الأساسية متوسطة التكنولوجيا، من أجل استيعاب عمالة كبيرة لحل مشكلتى السكان والبطالة، وكذلك وافق المجلس على استخدام الخامات الصناعية الحالية وعلى رأسها البتروكيماويات بدلا من تصدير البترول الخام، خاصة أن احتياطى حقول البترول في خليج السويس متناسق، ويليها صناعات المعادن الأساسية.

ووافق المجلس أيضًا على إنشاء قرى سكنية بجوار المصانع وعدد أقل من قرى الخدمات اللازمة للسكن العمرانى، وتنمية جزء كبير من الصحراء وتكوين حائط عمرانى اقتصادى بشرى يسهم فى تشكيل استراتيجية دفاعية شرق القناة جنبًا إلى غربها.

وأشار التقرير إلى أهمية التنمية الصناعية لمنطقة قناة السويس فى ظل ما تتمتع به هذه المنطقة من مقومات جغرافية عمرانية وبنيوية، تساعد على خفض معدل التكاليف.

وتضمن التقرير المقدم تاريخ فكرة وصل البحرين الأحمر والمتوسط، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصرى، وأهمية الطرق التجارية فى أشكال التنمية.

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