رئيس أساقفة "الكاثوليكية" يلقى محاضرة بالكنيسة القبطية بالنمسا

كشفت الكنيسة القبطية بالنمسا عن أول محاضرة للكاردينال كريستوف شونبرون رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية فى النمسا داخل الكنيسة القبطية بالنمسا بمناسبة عيد السيدة العذراء القادم .

وقالت الكنيسة القبطية بالنمسا، إن الكاردينال كريستوف شونبرون رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية فى النمسا سوف يشارك خلال نهضة القديسة العذراء مريم فى أغسطس المقبل، حيث تربطه بالكنيسة القبطية علاقة محبة ومودة خاصة.

وأضافت الكنيسة القبطية بالنمسا أنه سيكون فى استقباله الأنبا جابرييل والآباء الكهنة والشعب القبطى فى النمسا الذى يعتز بعلاقة المودة التى تجمعه مع الكنيسة الكاثوليكية.