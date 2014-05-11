باريس سان جيرمان يرغب في ضم ثنائي تشيلسي أوسكار وديفيد لويز

اعترف لوران بلان المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسى بأنه مهتم بضم ثنائى تشيلسى اوسكار وديفيد لويز خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة .

وقد ترددت فى الفترة الاخيرة الكثير من الانباء عن قرب رحيل اللاعبين بالاضافة الى زميلهما ايدين هازارد من ستامفورد بريدج فى الصيف المقبل .

كان من المعتقد ان برشلونة هو الذى يتصدر المنافسة على ضم لويز غير انه يبدو ان النادى الكتالونى سيواجه منافسة قوية على اللاعب من جانب عملاق الدورى الفرنسى الذى اشتهر ببذخه فى الانفاق على ضم لاعبين جدد الى صفوفه .

وقال بلان ” اننى ارغب بالفعل فى ضم اوسكار وديفيد لويز حيث ارى انهما سوف يمثلان اضافة قوية للفريق ” .

وكان البرازيلى لويز قد المح فى وقت سابق الى انه يرغب فى الانتقال الى العاصمة الفرنسية حيث فى قال تصريحات ادلى بها لموقع تيليفوت الفرنسى ” اننى احب باريس وكثيرا ما ازورها انا وافراد اسرتى ” .