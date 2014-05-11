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إصابة اثنان بينهم مجند باختناق واشتعال النيران بـ12 منزل في حريق بقنا

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إصابة اثنان بينهم مجند باختناق واشتعال النيران بـ12 منزل في حريق بقنا إصابة اثنان بينهم مجند باختناق واشتعال النيران بـ12 منزل في حريق بقنا

أرشيفية

أصيب شخصان بينهما مجند بإدارة الدفاع المدنى والحريق بإختناقات أثناء محاولة إخماد النيران التى أشتعلت بـ12 منزل وعصارة قصب بقرية الغربى بهجورة بمركز نجع حمادى.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بنشوب حريق ضخم بعدد من المنازل بنجع حمادى .

وانتقلت قوات الدفاع المدني لمكان الحريق وتبين نشوب النيران بصورة هائلة فى 12 منزلًا وعصارة قصب بالقرية وتم الدفع ب 20 سيارة إطفاء من مراكز نجع حمادى وقنا وفرشوط.

وتحاول الأن السيطرة على الحريق وإخمادة قبل أمتدادة للمنازل المجاورة بالقرية وأستعانت قوات الدفاع المدنى بولدرات مجلس الوحدة القروية للقرية لتقليب المناطق التى تم إخمادها لعدم معاودة الاشتعال مرة أخرى ونتج عن الحريق أصابة شخصان بينهما مجند بإدارة الدفاع المدنى ومواطن بحالة أختناق بسبب الأدخنة الكثيفة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق .

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