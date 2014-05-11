بالصور ..رئيس المركز القومي للبحوث السابق ينضم لـ”الوفد”

وقع اليوم الاحد الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، خلال زيارته الى مقر حزب الوفد، استمارة انضمامه لحزب الوفد في حضور الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد والمهندس حسام الخولي سكرتير عام الوفد.

وعقب توقيعه استمارة انضمام قال البدوي: ” يسعدنا اليوم انضمام احد علماء مصر الافاضل لحزب الوفد وهو الدكتور هاني الناظر الذي ترأس المركز القومي للبحوث لثماني سنوات ولديه خبره واسعه من واقع ما قدم خلال السنوات الثمانية من ابحاث ودراسات متعلقة لكل مايحدث للانسان المصري من مشاكل اقتصادية واجتماعية وخدمية وسيتم الاستفاده منه في كافة المجالات خاصه ان لدينا لجان نوعيه متخصصه ولدينا حكومة موازية قد تتحول في المستقبل القريب إلى حكومة وسيتم الاستفاده من الدكتور هاني الناظر فى هذه المجالات في ضوء ما تقرره الهيئة العليا”.

من جانبه قال الناظر: “يشرفنى ان انضم لحزب الوفد وهو حزب يتميز بانه يضم فئات المجتمع المختلفه الفلاح والعالم والمفكر والمهندس والمحامى فكل فئات المجتمع ممثله فيه والحقيقه ان تاريخه السياسي يضرب فى جذور العمل السياسي المصري واعتبر ان حزب الوفد هو اكبر الاحزاب السياسية الموجوده على الساحه واعتقد ان المستقبل له”.