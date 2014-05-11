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غياب بنزيمة عن ريال مدريد أمام سلتا فيجو

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غياب بنزيمة عن ريال مدريد أمام سلتا فيجو غياب بنزيمة عن ريال مدريد أمام سلتا فيجو

إفي - خرج الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني من القائمة التي يخوض بها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي مباراة سلتا فيجو اليوم الأحد بسبب تجدد الالام التي يشعر بها في الركبة اليسرى.

وآثر أنشيلوتي منح المهاجم الفرنسي الفترة الكافية للتعافي، كي يكون في أفضل حالاته قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الذي يقام في 24 من الشهر الجاري في لشبونة.

وينضم بنزيمة بهذا إلى قائمة طويلة من الغيابات التي يعاني منها الفريق الملكي بسبب الالام العضلية، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني أنخل دي ماريا وبيبي وداني كارباخال ورافائيل فاران.

وإزاء غياب بنزيمة، قرر أنشيلوتي استدعاء مهاجمي الفريق الرديف، ويليان خوسيه وراؤول دي توماس، اضافة إلى لاعب الوسط المهاجم بورجي.

وضمت القائمة النهائية للريال كلا من: إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وخيسوس وسيرخيو راموس وألبارو أربيلوا وفابيو كوينتراو ومارسيلو وناتشو وكريستيان بيل وتشابي ألونسو ولوكا مودريتش وكاسيميرو وسامي خضيرة وإيسكو وأسيير إياراميندي وبورجي وألبارو موراتا وويليان خوسيه وراؤول دي توماس.

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