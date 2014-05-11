هل يكرر إليتشي معجزة 1977 ويهدي اللقب لأتليتكو؟

تترقب العيون وصول الساعة السابعة مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة، من أجل الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، حيث يستضيف أتليتكو مدريد مالاجا، ويحل إليتشي ضيفا علي برشلونة، ويلتقي ريال مدريد علي ملعبه مع سيلتا فيجو.

وقد يُتوج أتليتكو بطل للدوري بشكل رسمي، في حالة تعثر برشلونة بالهزيمة أو التعادل أمام إليتشي، شرط أن يحقق الأتليتي الفوز علي مالاجا.

وبالعودة للوراء قليلا وبالتحديد إلي يوم الأحد 15 مايو 1977، فحينها كانت الجولة قبل الأخيرة من الدوري، وكان أتليتكو ينافس برشلونة علي لقب الدوري أيضا... فماذا حدث؟

التقي برشلونة بمستضيفه إليتشي، وحل أتليتكو ضيفا علي ريال مدريد في الدربي علي أرضية ملعب سانتياجو البرنابيو.

وكان أتليتكو يمتلك 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الثاني صاحب الـ41 نقطة.

ونجح أتليتكو في افتتاح التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام مدريد " المنهار" حيث انهي الدوري في المركز التاسع حينها، ولكن الدقيقة الـ70 نزلت كالصاعقة علي جماهير الأتليتي حيث أدرك مدريد التعادل.

وحينها انتقلت الأعين لتراقب نتيجة لقاء برشلونة وإليتشي التي كانت تشير بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي تعطي الأتليتي اللقب رسميا.

وازدادت الضغوط علي الفريقين، وأشتد القلق لدي الجماهير من الناحيتين، إلا أن صافرة حكم لقاء برشلونة وإليتشي أتت كهطول أمطار علي حديقة من النار.

لتنفجر الأفراح في البيرنابيو من جماهير أتليتكو مدريد الذي توج رسميا بطل للدوري الإسباني لموسم 1976 – 1977.

فهل يكرر إليتشي معجزة 1977 ويعرقل برشلونة، ليهدي اللقب لأتليتكو مدريد؟ .. لننتظر ونري.