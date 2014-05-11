تقارير: أرسنال يزاحم يوفنتوس على ضم سانشيز

إفي - كشفت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن أرسنال الإنجليزي مستعد لمزاحمة يوفنتوس الإيطالي لضم التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن مستقبل أليكسيس الذي كان مرتبطا في بداية الأمر بالنادي الإيطالي قد يتغير خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لرغبة أرسنال في الاستعانة بخدماته.

وأوضحت صحيفة (ميرور) البريطانية أن أسلوب لعب أليكسيس يتماشى بشكل رائع مع طريقة لعب أرسنال الإنجليزي، مشيرة إلى أن أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال مستعد لدفع حتى 30 مليون يورو لضم اللاعب.

ويعرف النادي الإنجليزي، وفقا للصحيفة الإسبانية، أن الصفقة لن تكون سهلة على الاطلاق، حيث إنه "يواجه" مساعي بطل الدوري الإيطالي في الاستعانة بخدمات اللاعب.

وبعد تعاقد الفريق الإنجليزي مطلع الموسم الجاري مع الألماني مسعود أوزيل، لاعب ريال مدريد السابق مقابل 50 مليون يورو، لا تستبعد وسائل الإعلام المحلية اقدام أرسنال على صفقة كبرى.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ميزانية أرسنال تسمح له بمواجهة مساعي "السيدة العجوز" لضم اللاعب.