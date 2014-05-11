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48 ساعه تحدد مصير كونتي مع يوفنتوس .. وزيدان مرشح لخلافته

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48 ساعه تحدد مصير كونتي مع يوفنتوس .. وزيدان مرشح لخلافته 48 ساعه تحدد مصير كونتي مع يوفنتوس .. وزيدان مرشح لخلافته

أكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أن مصير أنطونيو كونتي مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، سيتحدد خلال 48 ساعة.

وتوج كونتي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة علي التوالي مع يوفي، إلا أنه فشل في التأهل إلي دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج من الدوري الأوروبي أمام بنفيكا البرتغالي في نصف نهائي البطولة علي ملعبه ووسط جماهيره.

وتزايدت الأقاويل مؤخرا حول اجتماع مصيري بين أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس مع المدرب كونتي، لتحديد مصير الأخير.

ونشرت لاجازيتا يوم الأحد قائمة تضم تسعة أسماء كمرشحين لتولي تدريب السيدة العجوز بعد كونتي.

وظهر أسم زين الدين زيدان كمرشح أول لتدريب الفريق، إلي جانب يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند، ودييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، بالاضافة لماسيمليانو أليجري وروبيرتو مانسيني ولوتشيانو سباليتي ومونتيلا وأوناي إيمري وسينيسا ميهايلوفيش.

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