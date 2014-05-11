أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نهاية الشوط الأول - حسم الدوري الإنجليزي.. سيتي يقترب بهدف نصري

Google+ Print
نهاية الشوط الأول - حسم الدوري الإنجليزي.. سيتي يقترب بهدف نصري نهاية الشوط الأول - حسم الدوري الإنجليزي.. سيتي يقترب بهدف نصري

اقترب مانشستر سيتي من التتويج بالدوري الإنجليزي بالتقدم على ضيفه وست هام بهدف سمير نصري.

سجل مارتن سكرتل مدافع ليفربول هدفا في مرماه، ليتقدم نيوكاسل 1-0 في الدقيقة 19.

يتابع FilGoal.com مباريات جولة الحسم في الدوري الإنجليزي التي يتصارع عليه مانشستر سيتي وليفربول.

مانشستر سيتي يستقبل وست هام على ملعب الاتحاد، ويبدو الأقرب للتتويج.

ويستضيف ليفربول نيوكاسل على أمل تحقيق معجزة.

وفي المباريات الاخرى، يتأخر مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون 1-0، ويتقدم توتنام على أستون فيلا 3-0.. وهو ما يحول السبيرز للدوري الأوروبي.

ويتقدم إيفرتون على هال سيتي 1-0 في وجود أحمد المحمدي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع