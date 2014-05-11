نهاية الشوط الأول - حسم الدوري الإنجليزي.. سيتي يقترب بهدف نصري

اقترب مانشستر سيتي من التتويج بالدوري الإنجليزي بالتقدم على ضيفه وست هام بهدف سمير نصري.

سجل مارتن سكرتل مدافع ليفربول هدفا في مرماه، ليتقدم نيوكاسل 1-0 في الدقيقة 19.

يتابع FilGoal.com مباريات جولة الحسم في الدوري الإنجليزي التي يتصارع عليه مانشستر سيتي وليفربول.

مانشستر سيتي يستقبل وست هام على ملعب الاتحاد، ويبدو الأقرب للتتويج.

ويستضيف ليفربول نيوكاسل على أمل تحقيق معجزة.

وفي المباريات الاخرى، يتأخر مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون 1-0، ويتقدم توتنام على أستون فيلا 3-0.. وهو ما يحول السبيرز للدوري الأوروبي.

ويتقدم إيفرتون على هال سيتي 1-0 في وجود أحمد المحمدي.