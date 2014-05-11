زعزوع : نتائج إيجابية لمشاركة الوزارة في الملتقى السياحي العربي بدبي

وصف وزير السياحة هشام زعزوع مشاركة الوزارة وهيئة التنشيط في فعاليات الملتقى السياحي العربي بدبي بالمبشرة والايجابية، مضيفاً أن هناك لقاءات عديدة بممثلي كبريات شركات الطيران والسياحة ووسائل الإعلام ستؤتي ثمارها قريبا في تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر .

كان وزير السياحة قد التقى عدد من مسئولي شركات الطيران منها شركة العربية للطيران وتم الاتفاق مع الشركة على زيادة عدد الطائرات المتجهة إلى شرم الشيخ لتغطية أجازة نهاية الأسبوع مع مشاركة من وزارة السياحة بتكلفة تمثل 50% من الرسوم الأرضية أو دعم بعدد معين من كراسي الطائرة.

وطلب السيد الوزير من الرئيس التنفيذي للشركة دراسة إمكانية التعاون مع مصر فى أسواق كازخستان والهند حيث تقوم الشركة بتسيير عدد من الرحلات من الشارقة الى نقاط عدة فى الهند (حوالى 120 رحلة أسبوعيا. والتقى رئيس مجلس إدارة شركة Nice Trip Holidays والتي تعمل في مجال الطيران العارض حيث تقوم الشركة بتسيير رحلات الى شرم الشيخ، حيث أبدت الشركة رغبتها فى المشاركة فى الحفلات الفنية التي سوف تقام فى المقاصد المصرية فى كل من شرم الشيخ والغردقة التى تبدأ فعالياتها فى يونيو القادم حيث ستقوم بالإعلان عن هذه الحفلات لدى عملائها .