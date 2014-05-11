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أمين أطباء القاهرة يدعو المواطنين لرفع دعوى ضد رئيس الوزراء بعد إقراره استخدام الفحم

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أمين أطباء القاهرة يدعو المواطنين لرفع دعوى ضد رئيس الوزراء بعد إقراره استخدام الفحم أمين أطباء القاهرة يدعو المواطنين لرفع دعوى ضد رئيس الوزراء بعد إقراره استخدام الفحم

الدكتور ايهاب الطاهر

دعا الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، المهتمين بالصحة وشئون البيئة إلى رفع دعوى قضائية عاجلة ضد قرار رئاسة الوزراء بإستخدام الفحم لتوليد الطاقة، وإلزام بالبحث عن مصدر بديل للطاقة.

وأضاف الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أن الآثار الناتجة عن إستخدام الفحم كارثية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن نحو 4.2 مليون شخص يموتون سنويا نتيجة تلوت الهواء، كما أشار إلى أن كلية هارفارد للصحة العامة أعلنت أن ما يقرب من 4 % من حالات الوفاة في الولايات المتحدة ناتجة عن تلوث الهواء.

وأردف الدكتور الطاهر أن التأثيرات الضارة الناتجة عن إستخدام الفحم بعضها لا يمكن معالجتها إلى جانب أن البعض الأخر يحتاج لأموال طائلة، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية لإستخدام الفحم ستتضاعف نتيجة العبء الصحي على المواطنين، وتساءل هل تنوي الحكومة زيادة مخصصات الصحة لمواجهة الأعباء المتوقعة لعلاج المرضى أم ستكتفي بالزيادة المقررة بنص الدستور فقط؟.

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