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أبو بركة يدفع بمصادرة حق المتهم في الاستئناف وعدم دستورية مواد الاتهام الموجهة إليه

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أبو بركة يدفع بمصادرة حق المتهم في الاستئناف وعدم دستورية مواد الاتهام الموجهة إليه أبو بركة يدفع بمصادرة حق المتهم في الاستئناف وعدم دستورية مواد الاتهام الموجهة إليه

أحمد أبو بركة

دفع المتهم أحمد أبو بركة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 50 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المتداولة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة” بعد أن سمحت لة المحكمة بالحديث بطلان أمر الحبس الأول وما تلتها من أوامر حبس لعدم صدورها من السلطة صاحبة الاختصاص الذاتى.

ودفع أيضاً بمصادرة حق المتهم في الاستئناف على إخلاء سبيله وأيضاً لبطلان حبس المتهم بعد تقديمه الاستئناف فى المرة التى سمحت لة بذلك ودفع ايضا فقدان التحقيقات فى حقيقة الاستجواب وفى نهاية حديثة طالب باخلاء سبيلة وايضا عدم دستورية نصوص الاتهام الواردة فى امر الاحالة فى الدعوى كلها وهى المواد 96من قانون العقوبات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

 

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