تظاهر المتعاقدون مع التربية والتعليم بالمنوفية للمطالبة بمد عقودهم المؤقتة

تظاهر 27 مدرس بإدارة شبين الكوم التعليمية ظهر اليوم الأحد ، أمام البوابة الخلفية لديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم للمطالبة بتجديد عقود التعاقد معهم أسوة بزملائهم .

وقالت نهى محمد أحد المتظاهرين إنه :”صدر قرار تعسفى بمنعهم من تجديد عقود التعاقد معهم وإمضاء عقود مميزة أسوة بجميع زملائهم على الرغم من أنهم متعاقدين منذ 3 سنوات ولهم أحقية فى التعيين”.

وأَضافت نهى محمد أنهم منعوا تجديد عقودهم لوجود تحقيقات لهم بالنيابة الإدارية ،وتم حفظها لعدم وجود ما يدينهم ورغم ذلك ترفض وكيلة وزارة التربية والتعليم مد عقودهم قائلةً لهم :” ما فيش حق ليكم عندى ” .

وطالب المتظاهرون بمد عقودهم وإمضاء عقود مميزة لوجود أسمائهم فى قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو النصر بعمل عقود مميزة لهم.