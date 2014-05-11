محافظ القليوبية: مصلحة مصر إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وعصر التزوير انتهى

ترأس المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة صباح اليوم الأحد.

وأكد المحافظ أن مصلحة مصر إجراء إنتخابات رئاسية حرة نزيهة يشهد بها العالم ، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يستحق وأن عصر التزوير في أية إنتخابات قد إنتهي إلي غير رجعة ولم ولن نعود للوراء بعد ثورتين مجيدتين من أجل الفساد والإستبداد وأن الرئيس القادم لن يأتي إلا بإرادة حقيقية حرة من المواطنين لذلك ليس هناك مصلحة لأحد بالتدخل في الإنتخابات لأننا جميعًا سوف نحترم إرادة المصريين في الصندوق ، مشيرًا إلى أن دور الوحدات المحلية يقتصر علي تقديم الدعم اللوجيستي لإتمام العملية الإنتخابية والتيسير علي المواطنين خلال قيامهم بالإدلاء باصواتهم بلجان التصويت .

وأضاف أنه أمر يترك الحرية الكاملة لأنصار المرشحين في الدعاية الإنتخابية لإعطاء الفرصة الكاملة لهما للتعبير عن أنفسهم في الشارع والوصول للناخب بشرط الإلتزام بقرار حظر الدعاية داخل الدواوين الحكومية أو تعليق اللافتات الدعائية عليها ، مشيرًا إلى أن المحليات لن تكون ساحة للصراع السياسي وولائها الأول والأخير للوطن وليس لشخص من الأشخاص.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي اليوم بحضور المهندس محمد طنطاوي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والقري والمصالح الحكومية.

وتطرق المحافظ لأزمة الطريق الزراعي ، حيث أعلن عدة قرارات جديدة للحفاظ علي الطريق بإلزام الوحجدات المحلية عند إصدار التراخيص للمباني علي جانبي الطريق الزراعي السريع بنها – القاهرة في الأمكان التي يجوز فيها البناء وفقا لأحكام القانون بترك المسافة القانونية المحددة بقرار وزير النقل بما لايقل عن 25 مترًا من حد الطريق وألزام أصحاب العقارات علي الطريق الزراعي السريع والعقارات الواقعة داخل الأحوزة العمرانية للمدن بتنفيذ ماورد بالقانون من ضرورة التشطيب الخارجي للعقارات وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وعلي الوحدات المحلية والجهات الرقابية بالمحافظة متابعة تنفيذ وإذا لم يتم الإنتهاء من التشطيبات المشار إليها في المدة المحددة ينظر في وقف تزويد العقارات بالمرافق لحين إلتزامها بإنهاء أعمال التشطيب وفقا للقانون.

وألزم القرار الوحدات المحلية بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية عند إصدار تراخيص إقامة منشات صناعية أوتجارية أو محلات عامة علي الطريق الزراعي السريع وداخل الأحوزة العمرانية للمدن بالحصول علي الدراسات المرورية التي تسمح بذلك معتمد من جهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة، وفي حالة عدم وجود مخططات عامة او إستراتيجية في مناطق العمران القائمة تطبق الإسشتراطات المؤقتة للمنطقة بما لايزيد الإرتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 15 مترا “جراج وارضي وأربعة أدوار متكررة ” علي أن تراعي أحكام القانون في هذا الشأن .

وحظر المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية القروية الواقعة في حرم الطريق وعدم إصدار تراخيص في هذا الشأن إلابعد الرجوع للتخطيط العمراني لوقف المخالفات الصارخة وهدد بإحالة أي مسئول يتقاعس عن هذه التعليمات للنيابة فورًا .