"شكلك مش غريب": هل وقعت ميس حمدان في فخ نانسي عجرم؟

في الحلقة الرابعة، برزت بوضوح الانطلاقة الحقيقية لبرنامج "شكلك مش غريب" من خلال كثافة الإعلانات التي توزعت بين الاستكتشات، مما يعني أن الرهان على هذا البرنامج كان في محله، وإن كان لا يمكن استباق الأمور والتحدث عن موسم ثانٍ منه.

في هذه الحلقة بدت المنافسة شديدة بين النجوم الثمانية، ولم يظهر تفاوت شاسع في تقمص الشخصيات كما كان يحصل في الحلقات الثلاثة السابقة، وإن كان بالإمكان توقع فوز خالد الشيخ في شكل مسبق.

ميس وتقليد كاريكاتوري

في تقليد نانسي عجرم، بدت ميس حمدان مستفزّة، وكأنها نسيت أن المطلوب منها هو استحضار شخصية الفنان وتقديمها على المسرح وليس تقليده بطريقة كاريكاتورية. وهذا ما فعلته ميس للمرة الثانية في تقليد نانسي بعد تقليدها لـ لطيفة في الحلقة الأولى. هيفاء وهبي رأت أن التابلوه قريب من جو "كليب" "آخاصمك آه"، وبأن ميس ركزت على حركات نانسي في "الكليب" وأنها نجحت أحياناً وفشلت في أماكن أخرى، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع منها أكثر نظراً لمعرفتها بموهبتها. أما حكيم، فأشار إلى أنه يتوقع منها الجيد دائماً. وقال:" كل مرة أقول دي آخر حاجة عندها وكل مرة تفاجئنا". بينما قلل محمد سامي من جودة أدائها عندما قال:" اللوحة فيها مجهود. لكن ميس تقلد أكتر من كده، كلك زي نانسي بس وجّها مختلف".

خالد الشاعر استنسخ طوني حنا شكلاً، وساعده في ذلك الشعر الطويل والشاربين المعقوفين و"الإكسسورات" التي تلازم طوني حنا عادة كالقبعة والعصا. حكيم رأى خالد "بيعقد" (رائع). وشكر الماكيير الذي برع في وضع الماكياج لـ خالد، معلقاً "بيخلق من الشبة اربعين" ولكنه لم يأتِ على تقييم صوته، أما هيفاء وهبي فمدحت لهجته اللبنانية ورأت أنه جسّد صورة طوني حنا على المسرح، مشيرة إلى أنه يستحق 100 وليس 12، بينما تحدث محمد سامي عن تطور أدائه، مبدياً إعجابه بالفقرة التي قدمها.

جينفير تريد علامات من هيفاء

جينيفر غراوت نجحت في تقليد صوت وحركات وطريقة أحلام في الغناء بطريقة لافتة، عندما غنت "مدري ليش ازعل عليك"، وكذلك فعلت في مخاطبة أعضاء لجنة التحكيم، فرأى محمد سامي أن عندها مقومات خاصة، مادحاً الاستعراض الذي يؤكد أنها بذلت مجهوداً قوياً. جينيفر بدت قريبة للظل عندما قالت لـ هيفاء" آبي (أريد) علامات". فكان جواب هيفاء، أنت "بستاهلي". كما أعربت هيفاء عن حبها لأحلام ولهذه الأغنية بالذات. أما حكيم فلم يخفِ إعجابه بـ جينيفر وبقدرتها على أداء كل ما يطلب منها.

وائل منصور كانت مهمته صعبة جداً في تقليد الفنان العالمي جيمس براون، ولكن اجتاز الامتحان بنجاح للمرة الثانية بعد نجاحه الكبير في تقليد psy في الحلقة الأولى. ويبدو أن وائل أكثر براعة في تقليد الفنانين الأجانب من الفنانين العرب. محمد سامي أُعجب بردة الفعل التي تركها وائل، أما هيفاء فوجدته رائعاً ولفتها ثقته بنفسه وحضوره على المسرح قالت له "فزيع" (فظيع- رائع)، بينما لم يخفِ حكيم إعجابه بأدائه المتميز.

تامر عبد المنعم الذي أصاب صوت محمد عبد الوهاب وروحه، لم يصبه في الشكل تماماً. هيفاء قالت له "أصبت" لقد كنت خائفاً ولكنك نجحت، لقد حملت أناقته ورقيه في الغناء"، فما كان منه إلاّ أن غازلها على طريقة عبد الوهاب، أما حكيم فاعتبر أن تامر على قدر التحدي وبأنه فنان حقيقي، بينما اعتبر محمد سامي أنه نجح في تجسيد الشخصية.

باسمة التي تقمصت شخصية وردة كانت رائعة كعادتها، ولكن "ذنب" باسمة أنها كانت في الحلقة الأولى أكثر من مبدعة في تقليد صباح، مما جعلها في موقع المقارنة بين تقليدها لـصباح ولكل الشخصيات الأخرى التي قلدتها من بعدها. هيفاء أثنت على باسمة كما في كل مرة، محمد سامي لم يخف إعجابه بها، أما حكيم فأشاد بصوتها.

عمايري و"السقطة" الوحيدة

عبد المنعم عمايري قلدّ فهد بلان، وأبدع كما في كل مرة، وربما كانت "السقطة" الوحيدة التي وقع فيها عبد المنعم خلال البرنامج هي في تقليد كاظم الساهر. حكيم اعتبر أن فهد بلان شخصية يصعب تكرارها، ولكن عبد المنعم عمايري كسر القواعد، بينما رأت هيفاء أنه استطاع أن يجسد تفاصيل دقيقة في شخصية بلان، أما محمد سامي، فأشاد بموهبته كممثل قادر على تقمص الشخصية التي يقدمها وإن كان صوته محدوداً، مشيراً إلى أن شهادته به مجروحة.

في تقليد مارلين مونرو، ارتبكت ديمة قندلفت في البداية وجفلت، ومن ثم برهنت على أنها نسخة غير مقلدة عنها، عندما نجحت باستحضار روح مارلين مونرو بغنجها ودلالها وأنوثتها. محمد سامي أشاد بأدائها الهائل، لافتاً إلى أنها تختار الشخصيات التي يعرفها الناس جيداً، بينما وجد حكيم أن هناك جمهوراً عريضاً يحب ديما تماماً كما يحب تامر عبد المنعم، وكأنه مكلّف طوال الوقت في مدحه، عندما يستحق وعندما لا يستحق. هيفاء رأت أنها نقلت غنج ودلال مارلين وشكرتها على برازق (حلوى) سوريا، مشيرة إلى ميزة جديدة أضافتها ديما وهي أنها "لذيذة"، وعندما طلب منها طوني أبو جودة "برازق" قالت له:" ما في إلا هيفاء وهبي وحدة".

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