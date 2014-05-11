محمد بن راشد يستقبل البابا تواضروس الثاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بقصر سموه في زعبيل مساء اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ..قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكراذة المرقسية والوفد المرافق .



> وقد رحب سموه بالضيف مؤكدا أن دولة الامارات تقف دائما الى جانب الشعب المصري الشقيق في كل الظروف .



> وجرى خلال المقابلة استعراض دور رجال الدين في التقريب بين اتباع الديانات المختلفة وترسيخ مبدأ التسامح والمحبة والسلام بين شعوب العالم كافة .



> وشكر البابا تواضروس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مواقف دولة الإمارات الانسانية والوطنية حيال الشعب المصري الشقيق .



> حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة إيهاب إمام حمودة سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.