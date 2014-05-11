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مسيرة لطلاب الإخوان بالمنيا لرفضهم ترشيح السيسى‎

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مسيرة لطلاب الإخوان بالمنيا لرفضهم ترشيح السيسى‎ مسيرة لطلاب الإخوان بالمنيا لرفضهم ترشيح السيسى‎

نظم طلاب جماعة الإخوان بجامعة المنيا ، اليوم سلسلة بشرية أمام كلية الفنون الجميلة أعقبها مسيرة طافت أرجاء الجامعة قاموا خلالها بحث طلاب الجامعة، منددين بترشح المشير عبد الفتاح ، وزير الدفاع السابق لرئاسة ، وأحكام جنايات المنيا بإعدام 73 والمؤبد لــ 491 وإحالة 863 للمفتى في قضايا شغب مطاى والعدوة.

وقام الطلاب بالخروج خارج أسوار بوابة جامعة المنيا الرئيسية وأشعلوا النيران في البانرات الخاصة بحملة السيسي، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والداخلية وقاموا برفع إعلام القاعدة، وقامت قوات الأمن بفض المسيرة، وإعادتها مرة أخرى للحرم الجامعى .

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