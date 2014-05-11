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مقتل 11 شخصًا في اشتباكات بين متمردين من الكونغو الديمقراطية والشرطة

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مقتل 11 شخصًا في اشتباكات بين متمردين من الكونغو الديمقراطية والشرطة مقتل 11 شخصًا في اشتباكات بين متمردين من الكونغو الديمقراطية والشرطة

ارشيفية

قتل 11 شخصا يوم السبت 10 مايو في اشتباكات بين متمردين من جمهورية الكونغو الديموقراطية وشرطة جمهورية الكونغو برازافيل المجاورة وكان بين القتلى الزعيم المتمرد السابق أودجاني مانغباما.

وصرح العقيد في شرطة الكونغو جول مونكالا تشومو بحسب ما افادت ” وكالة روسيا اليوم” أن حصيلة المواجهة هي “3 قتلى و4 جرحى من جانب الشرطة و8 قتلى بمن فيهم أودجاني مانغباما و4 جرحى من جانب المعتدين”.

ورفض مانغباما ورجاله الامتثال لأوامر الشرطة في مدينة أواندوا، (500 كلم شمال برازافيل)، وردوا بقوة على عناصر قوات الأمن فقتلوا ثلاثة منهم بالسواطير والهراوات.

من جانبها أعربت سلطات الكونغو الديموقراطية في بيان بثه التلفزيون الرسمي عن “استغرابها وقلقها عندما علمت أن أودجاني كان يتصرف بحرية”.

وكانت كينشاسا تطالب برازافيل منذ سنة 2010 بتسليمها القيادي المتمرد على خلفية تورطه في مواجهات قبلية أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 270 قتيلا ونزوح حوالي 200 ألف إلى الكونغو وإفريقيا الوسطى المجاورتين.

 

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