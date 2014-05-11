تعليم السويس يشدد على تأمين الامتحانات الابتدائية والدبلومات الفنية

قال أيمن فهمي إسماعيل المستشار الأعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس أن عبد الحافظ وحيد مدير التعليم بالمحافظة شدد على مديري المدارس على ضرورة تأمين أمتحانات الشهادة الأبتدائية والاعدادية والدبلومات الفنية والتأكد من سلامة المدارس والانتهاء من كافة الأستعدادات للامتحانات التى ستنطلق غدا وبعد غد للشهادات العامة.

أضاف فهمي فى بيان اعلامي أن امتحانات الدبلومات الفنية نظام الـ 3 و 5 سنوات ستبدء من 20 مايو الحالي بمشاركة 4770 طالب أمام 19 لجنة ، موضحا أن مدير التعليم عقد لقاء مع محمد عزب مدير التعليم الفني للوقوف على كافة الامور قبل الامتحانات.

أضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يشارك فيها ويؤديها 10735 طالب أمام 76 لجنة وتم الإنتهاء من كافة الإستعدادات لهذا الأمر.