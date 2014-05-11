أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تعليم السويس يشدد على تأمين الامتحانات الابتدائية والدبلومات الفنية

Google+ Print
تعليم السويس يشدد على تأمين الامتحانات الابتدائية والدبلومات الفنية تعليم السويس يشدد على تأمين الامتحانات الابتدائية والدبلومات الفنية

مديرية التربية والتعليم بالسويس

قال أيمن فهمي إسماعيل المستشار الأعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس أن عبد الحافظ وحيد مدير التعليم بالمحافظة شدد على مديري المدارس على ضرورة تأمين أمتحانات الشهادة الأبتدائية والاعدادية والدبلومات الفنية والتأكد من سلامة المدارس والانتهاء من كافة الأستعدادات للامتحانات التى ستنطلق غدا وبعد غد للشهادات العامة.

أضاف فهمي فى بيان اعلامي أن امتحانات الدبلومات الفنية نظام الـ 3 و 5 سنوات ستبدء من 20 مايو الحالي بمشاركة 4770 طالب أمام 19 لجنة ، موضحا أن مدير التعليم عقد لقاء مع محمد عزب مدير التعليم الفني للوقوف على كافة الامور قبل الامتحانات.

أضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يشارك فيها ويؤديها 10735 طالب أمام 76 لجنة وتم الإنتهاء من كافة الإستعدادات لهذا الأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا