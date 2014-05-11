بعد ظهوره كثيرا بوسائل الإعلام.. إيقاف زكريا شلش “رئيس جنايات الجيزة” عن العمل

كشفت مصادر قضائية مطلعة، بأن مجلس تأديب القضاة قرر إيقاف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة ، عن العمل وذلك لاتهامه بالإكثار من الظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، قد أمر بالتحقيق مع المستشار زكريا شلش فى اتهامه بالظهور الإعلامي وكلف المستشار محمد شرين فهمي، بالتحقيق في هذه القضية، وذلك بعدما علم المجلس بأن “شلش” قام بخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام والخوض فى أمور السياسية وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها.