أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بعد ظهوره كثيرا بوسائل الإعلام.. إيقاف زكريا شلش “رئيس جنايات الجيزة” عن العمل

Google+ Print
بعد ظهوره كثيرا بوسائل الإعلام.. إيقاف زكريا شلش “رئيس جنايات الجيزة” عن العمل بعد ظهوره كثيرا بوسائل الإعلام.. إيقاف زكريا شلش “رئيس جنايات الجيزة” عن العمل

المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة

كشفت مصادر قضائية مطلعة، بأن مجلس تأديب القضاة قرر إيقاف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة ، عن العمل وذلك لاتهامه بالإكثار من الظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، قد أمر بالتحقيق مع المستشار زكريا شلش فى اتهامه بالظهور الإعلامي وكلف المستشار محمد شرين فهمي، بالتحقيق في هذه القضية، وذلك بعدما علم المجلس بأن “شلش” قام بخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام والخوض فى أمور السياسية وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا