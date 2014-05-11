بالصور .. البابا تواضروس يدشن كنيسة «مارمينا» بالإمارات

قام قداسة البابا تواضروس الثانى ،صباح اليوم الأحد، بتدشين مذبح الشهيد العظيم مارمينا بكنيسته بجبل علي بدبي بدولة اإمارات العربية المتحدة.

يأتى هذا في إطار زيارتة البابا الرعوية إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البابا فى كلمته “كنيستكم جميلة وبها جمال هادئ لذلك سوف أكلمكم عن الجمال الهادئ وتدشين القلب .. من أجمل الفضائل للإنسان ، الكلام الهادئ وجمال السماء فالإنسان بهدوءه في الصلاة يسمع الله صلاته وأعمال اﻻنسان يجب أن تكون هادئة.

وعن تدشين المذبح قال البابا “كل واحد منا عنده مذبح غير مرئى وهو القلب …قلبا نقيا اخلقه في الله …اجعل قلبك مدشن ،دشن قلبك بالصلوات ،دشن قلبك بالقراءت الروحيه ودشن قلبك بالأسرار”.