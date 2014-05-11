أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نشوب حريق بمحصول قمح بأسيوط‎

Google+ Print
نشوب حريق بمحصول قمح بأسيوط‎ نشوب حريق بمحصول قمح بأسيوط‎

أرشيفية

نشب حريق بمحصول 3 أفدنة ونصف من القمح بقرية موشا بأسيوط.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغ بنشوب حريق بناحية موشا وبانتقال فريق من الحماية  المدنية والفحص  تبين نشوب الحريق بمحصول 3 أفدنة ونصف من القمح بأرض ملك  عاطف. ذ . ن . م -55 سنة- مدرس ومقيم شارع الهلالى دائرة قسم ثان أسيوط وتمت السيطرة علي الحريق و إحتراق محصول القمح.

قدرت قيمة التلفيات بحوالى ثلاثون ألف جنية ، وبسؤال مالك الارض لم يتهم أو يشتبه فى أحد جنائياً بالتسبب فى ذلك .

تم اخطار  المعمل الجنائي للانتقال واتخاذ اللازم ، وجاري تحرير المحضر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا