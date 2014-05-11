نشوب حريق بمحصول قمح بأسيوط‎

نشب حريق بمحصول 3 أفدنة ونصف من القمح بقرية موشا بأسيوط.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغ بنشوب حريق بناحية موشا وبانتقال فريق من الحماية المدنية والفحص تبين نشوب الحريق بمحصول 3 أفدنة ونصف من القمح بأرض ملك عاطف. ذ . ن . م -55 سنة- مدرس ومقيم شارع الهلالى دائرة قسم ثان أسيوط وتمت السيطرة علي الحريق و إحتراق محصول القمح.

قدرت قيمة التلفيات بحوالى ثلاثون ألف جنية ، وبسؤال مالك الارض لم يتهم أو يشتبه فى أحد جنائياً بالتسبب فى ذلك .

تم اخطار المعمل الجنائي للانتقال واتخاذ اللازم ، وجاري تحرير المحضر.