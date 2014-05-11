وزير الصحة: إنشاء مركز طبي في غينيا الاستوائية ودعمه بالخبراء المتخصصين

أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان عن إنشاء مركز طبي بدولة غينيا الإستوائية، مشيرا إلى أن حكومة غينيا ستتولى تكلفة التجهيزات الطبية ومنح قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع، إضافة إلى تحملهم تكاليف الخبراء وفقا لاتفاق يتم التفاوض حوله بين الجانبين.

> وقال الوزير – في بيان صحفى له اليوم الأحد – إن الوزارة ستقوم بإرسال فرق طبية من الخبراء المتخصصين للعمل بالمركز الطبي الذي سيتم إنشاؤه بغينيا الإستوائية حيث أن القطاع الصحي هناك يعاني من نقص شديد في الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية دعم المركز بقسم متخصص للأشعة وجهاز الرنين المغناطيسي، حيث أنه لا يتوفر هذا التخصص في جمهورية غينيا.

> كما تم الإتفاق على توفير منح تدريبية للأطباء من جمهورية غينيا في مستشفيات ووحدات تدريب وزارة الصحة، إضافة إلى الاتفاق على توفير بروتوكولات علاجية خاصة في مجال الجراحات التخصصية وطب الأورام وذلك بالمعاهد والمراكز المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، كما سيتم التنسيق على توفير منح دراسية للدارسين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

> جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إلى غينيا الإستوائية خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2014.

أ ش أ