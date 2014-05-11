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​أبوحديد يلتقي المستشار الزراعي الهولندي لبحث التعاون بين البلدين

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أبوحديد مع المستشار الزراعى الهولندى

أبوحديد مع المستشار الزراعى الهولندى

التقى الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، اليوم الأحد والمستشار الزراعي لسفارة هولندا ورئيس قسم الشئون الاقتصاديه جوست جيلجر لبحث سبل التعاون الزراعى بين وهولندا.

وتناول الاجتماع بحث كيفية زيادة جودة وحجم الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الى دول الاتحاد الاوروبي، وخاصة هولندا، فضلاً عن كيفية دعم صغار الزارعين، ورفع قدراتهم التصديرية من خلال دمج الكيانات الزراعية الصغيرة، لتحقيق زيادة جودة وحجم منتجات مصر من الخضر والفاكهة.
> وناقش الاجتماع ايضاً اعداد نظام للرقابة على المبيدات الزراعية، فى الأسواق المحلية، وذلك حرضاً على صحة وسلامة المستهلك المصري.

 

 

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