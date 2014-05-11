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السيطرة على شغب 57 سجيناً بترحيلات المنوفية أثناء نقلهم لبرج العرب‎

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السيطرة على شغب 57 سجيناً بترحيلات المنوفية أثناء نقلهم لبرج العرب‎ السيطرة على شغب 57 سجيناً بترحيلات المنوفية أثناء نقلهم لبرج العرب‎

أرشيفية

سادت حالة من الهياج والصراخ داخل سجن الترحيلات بشبين الكوم محافظة المنوفية ، ظهر اليوم ، أثناء ترحيل 57 متهم جنائيا إلى سجن برج العرب بالاسكندرية حيث قام المساجين بالطرق على الأبواب وترديد هتافات مناهضة للشرطة في محاولة لإحداث نوع من الفوضى داخل السجن والحيلولة دون ترحيلهم لسجن برج العرب.

وقال اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إن المساجين حاولوا إحداث نوع من الفوضى والشغب في محاولة منهم لمنع ترحيلهم إلى سجن برج العرب حيث تظاهر معظمهم بالمرض .

وأكد مدير الأمن أن من قاموا بإثارة الشغب مسجونين على ذمة قضايا جنائية وليست قضايا سياسية ولا علاقة لهم بالمسجونين من جماعة الإخوان ، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف ونقل المساجين لبرج العرب ولم يفلحوا فى خلق الفوضى.

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