محلب: الحكومة ستوفر الدعم اللوجستى للانتخابات الرئاسية لضمان إجرائها بشفافية

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستمثل نقطة فاصلة فى تاريخ المصريين وان الحكومة من جانبها تلتزم الحياد التام تجاه كلا المرشحين وانها ستقوم بدورها فى توفير الدعم اللوجستى اللازم للانتخابات بما يضمن اجراءها فى مناخ من الشفافية والنزاهة يشهد لها العالم .

> جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، اليوم الاحد (معمل تحليل ملوثات الأغذية والبيئة) والذي يعد المعمل الوحيد من خارج الإتحاد الأوروبي المصنف ضمن الفئة الأولى المتميزة وفق إختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الإتحاد الأوروبي.

> ويقوم معمل تحليل ملوثات الأغذية والبيئة بدور هام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين وصحة المواطن المصري من خلال تنفيذ برامج للتقصي عن نسب الملوثات الكيميائية والبيولوجية في كافة المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية، كما يقوم المعمل بدور فاعل في تنمية الصادرات المصرية من خلال تحليل الصادرات المصرية من المواد الغذائية الطازجة أو المصنعة، وكذا تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والغذائية من أصل نباتي وحيواني وعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات الغذائية. المصرية والعالمية.

> كما إفتتح رئيس الوزراء اليوم، يرافقه وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، المبنى الجديد لمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، والذي سيمثل شبكة قومية حديثة ومتكاملة فى مجال رصد وقياس مختلف العوامل والتغيرات المناخية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يضم المركز ثلاث شعب رئيسية هى شعبة معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، شعبة المرصد الاعلامى، وأخيراً شعبة البرمجة وادارة البيانات.

> ويمثل المركز ، الشبكة الإقليمية الأولى بالشرق الأوسط التى تشمل البيانات الخاصة بتغير المناخ والبحوث التى تمت فى هذا الشأن، كما يعمل على تعزيز وتشجيع تعميم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة كمصدر بديل نظيف للكهرباء فى استصلاح مساحات شاسعة فى الصحراء من خلال استخدامها فى تحلية المياه لاستخدامها فى الزراعة.

> وتجدر الإشارة أن المركز من المقرر أن يستضيف البرنامج القومى للتغيرات المناخية الذي تم الإتفاق على إنشائه تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى مصر.

> وإفتتح رئيس الوزراء ، أيضاً المبنى الجديد للمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، والذي يمثل صرحاً جديداً لإستكمال منظومة الرقابة على الأعلاف في مصر، وذلك بما يضمه من أحدث التقنيات والأجهزة والكوادر المتميزة المدربة بالخارج على أحدث وأدق طرق التحاليل، كما يضم هذا المبنى الجديد مركزاً لمعلومات الأمن الغذائى يعد بمثابة بنك المعلومات الهام لجميع إحصائيات الأمن الغذائى بالإضافة إلى إثنى عشر معملاً متميزاً.

> وشملت جولة رئيس الوزراء اليوم أيضاً جولة في حديقة الأورمان، تفقد خلالها مزرعة عالمية لنبات الصبار تعد الأفضل على مستوى مصر، وتضم مختلف أنواع الصبار التي تمت زراعتها ورعايتها وفق أحدث الأساليب العالمية وخاصة في مجال الري. كما تفقد معرضاً لزهور الربيع ومعرضاً آخر للمنتجات اليدوية وآخر لمستلزمات إنشاء مزارع عيش الغراب.

> وخلال جولته أشاد رئيس الوزراء بالدور الإيجابي الذي تقوم بها وزارة الزراعة لتحسين أداء العمل ومواكبة التطورات العالمية والتوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يصب في صالح تطوير قطاع الزراعة والبحث العلمي في مجال البحوث الزراعية. وأشار محلب إلى أن قطاع الزراعة يحتاج إلى المزيد من التطوير والعمل نظراً لما يمثله من أهمية قومية تتمثل في توفير إحتياجات مصر من الغذاء بالجودة والكميات والأسعار التي تتناسب مع المواطن المصري ويستحقها أبناء هذا الشعب العظيم.