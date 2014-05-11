لجنة فنية من الإذاعة والتلفزيون يؤدون القسم بجنايات أسيوط لفحص بعض الأحراز‎

أخطرت القرية الذكية محكمة جنايات أسيوط ردا على طلب المحكمة بحضورها لفحص صور وفيديوهات أدلة​ ثبوت في إحدى القضايا المنظورة بأن هذا ليس من اختصاصها ورشحت لها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وحضر ممثلون كلاً من “محمد مغازي” و”كمال عواد” و “أحمد محمد أحمد” وحلفوا اليمين القانوني أمام المحكمة ، وقالت اللجنة انها تتوقع أن يستغرق العمل قرابة شهر تقريباً لإنهاء عملنا وكتابة التقرير.

كانت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا “الإرهاب” برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة قد أخطرت القرية الذكية التابعة لوزارة الاتصالات بإرسال فنيين يقومون بفحص الصور والفيديوهات الخاصة بأدلة الثبوت في القضية رقم 15534 والمتهم فيها أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين “وهو “أحمد سيد عبد الرحمن” المحبوس على ذمة القضية.

وأرسلت القرية الذكية رداً بأن هذا ليس من اختصاصها ورشحت لهيئة المحكمة الإذاعة والتليفزيون.

يذكر أن النيابة العامة برئاسة حسنى السمان، ممثل النيابة العامة قد وجه للمتهم تهمة الإنضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والغرض منها تكدير السلم العام.