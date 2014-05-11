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هانى صلاح في «غرفة عمليات رابعة»: لأول مرة يحاكم 6 صحفيين نقابيين بتهمة نشر أخبار كاذبة

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هانى صلاح في «غرفة عمليات رابعة»: لأول مرة يحاكم 6 صحفيين نقابيين بتهمة نشر أخبار كاذبة هانى صلاح في «غرفة عمليات رابعة»: لأول مرة يحاكم 6 صحفيين نقابيين بتهمة نشر أخبار كاذبة

هانى صلاح الدين

تحدث هانى صلاح الدين، مدير تحرير اليوم السابع السابق بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قبل بدء محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، قائلاً إنه لأول مرة فى التاريخ يتم إحالة 6 صحفيين نقابين إلى محكمة الجنايات فى قضية نشر أخبار كاذبة دون تحرك من نقابة الصحفيين ، وتهكم صلاح الدين ساخراً من نقيب الصحفيين ضياء رشوان قائلاً “أشكر رشوان الذى حافظ على الصحفيين فى عهده وهو ما لم يحدث فى تاريخ نقيب سابق ، من الموالين لنظام مبارك “.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، سامحى مصطفى أحمد والصحفى هانى صلاح الدين وأخرين.

 

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