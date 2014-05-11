الدفاع يطلب إخلاء سبيل متهم في قضية غرفة عمليات رابعة بسبب إعالته لأسرته

طلب دفاع المتهم احمد حسن امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 50 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المتداولة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة” باخلاء سبيلة لانة العائل الوحيد لاسرتة كما طلب اخلاء سبيل باقى المتهمين.

كامل مندور محامى ابمتهمين فض الاحراز وتفريغ السيديهات واجلا لاطلاع ودفاع اخر يطلب من النيابة تقديم ورقة بها سند قانونى ان جماعة الاخوان جماعة ارهابية وقرار تعطيل دستور 2012 وقرار حل جهاز امن الدولة وقرار وزير الداخلية بتشكيل جهاز الامن الوكنى ومعرفة طبيعتة واختصاصاته.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.